Francesco Stagno d’Alcontres torna in libertà dopo sette mesi



Dopo quasi sette mesi trascorsi agli arresti domiciliari, il professore Francesco Stagno d’Alcontres è tornato in libertà. Il Tribunale del Riesame di Messina ha disposto la revoca della misura cautelare applicata nell’ambito dell’inchiesta coordinata dalla Procura di Messina.

L’ex direttore della Chirurgia plastica del Policlinico di Messina ed ex parlamentare era stato arrestato il 5 dicembre scorso con accuse di concussione, corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità e truffa.

Il nuovo provvedimento del Riesame è stato adottato dopo l’intervento della Corte di Cassazione che, accogliendo il ricorso della difesa, aveva annullato con rinvio la precedente decisione con cui era stata confermata l’ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari nei confronti del medico settantenne.

Il collegio del Tribunale del Riesame, presieduto dalla giudice Maria Vermiglio, ha quindi accolto l’istanza presentata dagli avvocati Salvatore Silvestro e Nico D’Ascola, disponendo la cessazione degli arresti domiciliari.

L’indagine, sviluppata dalla Procura di Messina con il supporto investigativo dei carabinieri della sezione di Polizia giudiziaria e della Guardia di Finanza, ipotizza che Stagno d’Alcontres abbia richiesto contributi economici per un importo complessivo di circa 700 mila euro a società farmaceutiche e aziende del settore biomedicale in relazione all’organizzazione di un congresso medico tenutosi a Giardini Naxos, prospettando, secondo l’accusa, garanzie sugli acquisti di materiali destinati al reparto ospedaliero. Contestazioni che il professionista ha sempre respinto, ribadendo la propria estraneità durante l’interrogatorio davanti al gip.

Parallelamente alla vicenda cautelare è già iniziato il procedimento con giudizio immediato nei confronti dell’ex primario. Il dibattimento si trova ancora nelle fasi iniziali e non è entrato nel merito delle contestazioni.

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