Patti, ripulito il sentiero naturalistico Coda di Volpe a Marinello

La Città Metropolitana di Messina ha portato a termine gli interventi di manutenzione del sentiero “Coda di Volpe”, percorso che unisce il centro abitato di Oliveri al Santuario di Tindari, nel territorio comunale di Patti, attraversando la Riserva Naturale Orientata Laghetti di Marinello. Le operazioni hanno interessato circa 1.600 metri di tracciato e rientrano nel programma dedicato alla cura della rete escursionistica del comprensorio.

Le attività hanno riguardato principalmente la rimozione della vegetazione infestante e la pulizia dell’intero percorso, con l’obiettivo di assicurare adeguate condizioni di sicurezza, decoro e percorribilità per i frequentatori dell’itinerario.

Il sentiero costituisce uno dei principali collegamenti tra la fascia costiera di Marinello e il promontorio di Tindari. Caratterizzato da un fondo misto in pietra e sterrato, si sviluppa attraverso la macchia mediterranea e mantiene la propria funzione storica di via di accesso al Santuario della Madonna del Tindari. L’itinerario è abitualmente percorso da pellegrini, escursionisti e visitatori attratti dalle caratteristiche paesaggistiche e ambientali dell’area.

Gli interventi sono stati eseguiti dagli operatori Francesco Calabrese e Tindaro Di Natale, dipendenti della VI Direzione “Ambiente”, inseriti nei Servizi di Ingegneria territoriale. Le attività si sono svolte sotto la direzione del dirigente Giovanni Lentini e con il coordinamento del funzionario responsabile Carmelo Battaglia.

«La manutenzione del sentiero “Coda di Volpe” rientra nelle attività programmate dalla Città Metropolitana di Messina per la cura e la valorizzazione della rete escursionistica. Si tratta di un percorso di grande valore ambientale, paesaggistico e culturale che collega luoghi di particolare pregio del nostro territorio. Palazzo dei Leoni prosegue il proprio impegno per mantenere efficienti e curati gli itinerari naturalistici, favorendone la fruizione da parte di cittadini, pellegrini ed escursionisti», ha dichiarato il sindaco metropolitano Federico Basile.

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