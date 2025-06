Italiani votano referendum lavoro e cittadinanza oggi e domani

Sono aperte da questa mattina le operazioni di voto per cinque quesiti referendari, di cui quattro concernenti tematiche lavorative e uno relativo alle procedure per l’acquisizione della cittadinanza italiana da parte degli immigrati. Il voto proseguirà fino alle 23 di oggi e sarà possibile votare anche domani dalle 7 alle 15. Le schede referendarie, ciascuna di colore differente, prevedono un quorum valido pari al 50% più uno dei votanti, calcolato separatamente per ogni singolo quesito.

Il primo quesito, su 🗳 scheda verde chiaro, propone l’abrogazione di una norma del Jobs Act riguardante la regolamentazione dei licenziamenti. Il secondo, su 🗳 scheda arancione, chiede l’eliminazione del limite massimo alle indennità per licenziamento, un’iniziativa promossa dalla Cgil volta ad aumentare le tutele per i lavoratori delle piccole imprese. Il terzo quesito, su 🗳 scheda grigia, mira a reintrodurre l’obbligo di indicare una causale per i contratti a tempo determinato inferiori ai 12 mesi, modificando così le attuali norme sui contratti a termine.

Il quarto quesito, su 🗳 scheda rossa, riguarda la salute e sicurezza sul lavoro: la proposta intende estendere la responsabilità anche all’impresa committente in caso di infortunio nei lavori in appalto, superando le limitazioni vigenti. Infine, il quinto quesito, su 🗳 scheda gialla, punta a ridurre da 10 a 5 anni il periodo di residenza legale necessario per richiedere la cittadinanza italiana.

Per la prima volta, anche i cittadini italiani residenti all’estero possono partecipare al referendum, tramite voto per corrispondenza, a condizione che abbiano effettuato l’opzione entro il 7 maggio.

Parallelamente al referendum, in 32 comuni italiani tra cui Taranto e Matera si svolgono i ballottaggi per le amministrazioni comunali, mentre in sette comuni della Sardegna, con Nuoro come capoluogo, si tengono le elezioni per il rinnovo dei consigli comunali.

