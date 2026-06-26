Palermo, udienze sospese fino al 29 giugno per il troppo caldo



Le elevate temperature registrate in questi giorni e il malfunzionamento degli impianti di climatizzazione hanno determinato la sospensione delle udienze al Tribunale di Palermo fino al 29 giugno. Il provvedimento è stato disposto dal presidente del Tribunale, Piergiorgio Morosini, che ha evidenziato le criticità riscontrate all’interno del Palazzo di giustizia.

Nel provvedimento, Morosini spiega che si è venuta a creare “una grave situazione di disagio per magistrati, personale amministrativo, avvocati, ausiliari, utenti e detenuti che partecipano alle udienze penali e che operano nel palazzo di giustizia”. La situazione è attribuita sia al sensibile incremento delle temperature sia all’assenza di un sistema di climatizzazione funzionante, ritenuto indispensabile per garantire condizioni adeguate negli ambienti di lavoro.

Sono già stati avviati gli interventi tecnici necessari per il ripristino degli impianti e, come precisato dal presidente, “i lavori stanno procedendo con urgenza”. Tuttavia, al momento non è possibile stabilire quando il servizio di climatizzazione tornerà pienamente operativo.

Secondo Morosini, il perdurare delle attuali condizioni ambientali potrebbe compromettere la salubrità dei locali, rendendo difficoltoso lo svolgimento delle attività giudiziarie.

Le udienze considerate urgenti e individuate dai presidenti delle sezioni saranno comunque celebrate nei locali del vecchio Palazzo di giustizia, dove la presidenza predisporrà condizionatori e ventilatori mobili per consentire lo svolgimento delle attività.

Nel frattempo, la Protezione civile regionale ha diramato un avviso di rischio meteo-idrogeologico e idraulico valido fino alla mezzanotte di oggi. Su tutta la Sicilia è prevista un’allerta gialla per il rischio di temporali, mentre per la giornata di domani permane anche l’attenzione per le ondate di calore.

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