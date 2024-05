Unifidi imprese Sicilia potenzia Uni.Co. nel centro sud

Il Consorzio di garanzia Unifidi Imprese Sicilia, associato a Cna, ha potenziato l’assetto organizzativo, associativo e patrimoniale di Uni.Co confidi, operante nel Centro Sud a supporto delle imprese. Questo sviluppo offre una vasta gamma di servizi e prodotti, rispondendo alle crescenti esigenze socio-economiche locali.

A Catania si è tenuto un incontro tra la dirigenza regionale della Cna, rappresentata dal segretario Piero Giglione e dal presidente Nello Battiato, e il team manageriale di Uni.Co., guidato dal direttore generale Paolo Mariani. Durante l’incontro, sono state condivise le linee strategiche di Uni.Co., a cui Unifidi Imprese Sicilia si unirà per incorporazione a partire dal primo luglio prossimo. La sede regionale sarà a Ragusa, sotto la direzione di Nunzia La Rosa, mentre Gianpaolo Miceli, rappresentante della continuità politico-amministrativa targata Cna, sarà il riferimento siciliano nel consiglio di amministrazione.

L’integrazione con Uni.Co. aumenterà significativamente la base associativa, superando 80mila imprese, grazie ai contributi di Unifidi Imprese Sicilia. Uni.Co., iscritto dal 2016 all’Albo degli intermediari finanziari vigilati da Banca d’Italia, fornirà non solo garanzie e fideiussioni dirette e commerciali, ma anche credito diretto. Questo rappresenta un momento storico per CNA, che, dopo l’aggregazione dei consorzi Artigianfidi nel 2006, ha creato Unifidi Imprese Sicilia. Oggi, con visione strategica e impegno collettivo, si compie un ulteriore significativo passo per sostenere l’accesso al credito delle imprese siciliane, essenziale per lo sviluppo economico regionale.

