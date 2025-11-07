Sit-in del PD a Palermo dopo le indagini sugli appalti sanitari
Il Partito Democratico Sicilia ha annunciato una manifestazione pubblica per oggi pomeriggio, dalle 17, davanti alla sede dell’Assessorato regionale alla Famiglia in via Trinacria a Palermo. L’iniziativa nasce in seguito agli sviluppi delle indagini relative alla gestione di appalti nelle aziende sanitarie dell’Isola. Il partito, attraverso un post diffuso sui propri canali social, ha invitato cittadini e simpatizzanti a partecipare al sit-in.
Nel messaggio pubblicato si legge: “Mandiamoli via. Mandiamo via chi ha già distrutto la Sicilia una volta e vuole riprovarci. Chi usa gli assessorati come centrali per favori e scambi. Chi fa della sanità un affare sulla pelle di chi sta male. Chi trucca i concorsi umiliando i meritevoli e premiando i raccomandati. Ci vediamo oggi pomeriggio davanti l’assessorato regionale alla Famiglia. Perché gli assessorati e i dirigenti rispondono ai siciliani ed alle siciliane, non ai potenti di turno”.
La protesta intende richiamare l’attenzione sulle responsabilità amministrative e politiche legate alla vicenda, ribadendo la necessità di verifiche e chiarimenti riguardo ai meccanismi decisionali e di gestione negli uffici regionali. Le dichiarazioni diffuse dal PD si inseriscono nel clima di attesa degli esiti dell’inchiesta giudiziaria, tuttora in corso, di cui sarà la magistratura a definire eventuali accertamenti e responsabilità.
