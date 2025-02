Aggredisce figlia 14enne con un coltello dopo lite con l’ex compagno

Una donna di 34 anni, residente a Catania, è stata denunciata dalla Polizia di Stato per aver aggredito la figlia quattordicenne con un coltello, ferendola al braccio. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la donna, già segnalata in passato all’Autorità Giudiziaria per episodi di violenza contro familiari e vicini, avrebbe agito in preda alla rabbia dopo un litigio con l’ex compagno.

Rientrata a casa in evidente stato di agitazione, la 34enne avrebbe sbattuto la porta con violenza prima di scagliarsi contro la figlia. Successivamente si sarebbe diretta in cucina, dove avrebbe afferrato un lungo coltello con cui avrebbe ferito la ragazza al braccio, provocandole una lesione di circa otto centimetri.

La giovane è stata trasportata in un ospedale cittadino, dove i medici hanno applicato dieci punti di sutura. Insospettiti dalla natura della ferita, i sanitari hanno immediatamente allertato la Polizia di Stato. Gli agenti della squadra volanti della Questura di Catania si sono recati nella struttura sanitaria, dove la quattordicenne ha riferito loro di essere stata colpita dalla madre a seguito di un litigio con l’ex compagno.

Nel frattempo, la giovane ha contattato il padre, separato da anni dalla donna, che è accorso immediatamente in ospedale per offrirle supporto. Dalle dichiarazioni della vittima e del genitore sono emerse informazioni su una lunga serie di episodi di violenza domestica, inizialmente limitati a insulti e aggressioni verbali, culminati poi nell’episodio odierno.

Dopo aver affidato la ragazza al padre, la Polizia ha avviato le ricerche della donna, risultata irreperibile per diverse ore e irraggiungibile telefonicamente. Solo in seguito è stata rintracciata nella propria abitazione, dove gli agenti hanno recuperato e sequestrato l’arma utilizzata per l’aggressione.

Sulla base delle prove raccolte, la trentaquattrenne è stata denunciata all’Autorità Giudiziaria con l’accusa di lesioni personali e maltrattamenti in famiglia. La presunzione di innocenza rimane valida fino a eventuale condanna definitiva.

