Frana a Gliaca di Piraino, stop alla circolazione sulla Statale 113

Disagi alla circolazione lungo la strada statale 113 “Settentrionale Sicula”, dove è stata disposta dall’Anas la chiusura della carreggiata al chilometro 92,280, nel territorio comunale di Piraino, in provincia di Messina, in direzione Palermo. Il provvedimento si è reso necessario a seguito di una frana originata dal cedimento di una rete paramassi, che ha determinato condizioni di pericolo per la sicurezza stradale.

Il traffico è stato deviato sulla viabilità alternativa, con indicazioni verso la strada provinciale e l’autostrada A20. Sul posto operano le squadre dell’Anas, affiancate dalle Forze dell’Ordine, impegnate nella gestione della circolazione e nelle operazioni finalizzate al ripristino delle normali condizioni di transito.

La chiusura interessa il tratto compreso tra Gliaca di Piraino e Gioiosa Marea, in un segmento particolarmente rilevante per i collegamenti locali. Secondo le prime stime, l’interruzione potrebbe protrarsi per almeno due o tre giorni. Il quadro tecnico, infatti, resta complesso a causa della persistente instabilità del costone roccioso nella zona di Torre delle Ciavole, dove si registrano continui distacchi di materiale che invadono la carreggiata.

La costante attività del fronte franoso impedisce al momento l’impiego in sicurezza dei mezzi meccanici, rallentando le operazioni di bonifica e messa in sicurezza del versante. Nel frattempo, la chiusura dell’arteria sta determinando significative ripercussioni sul traffico pendolare e sul trasporto commerciale tra Messina e Palermo, costringendo gli utenti a percorsi alternativi più lunghi.

La situazione resta sotto monitoraggio da parte dell’Anas e delle autorità locali, impegnate a verificare le condizioni del versante e a garantire la tutela dell’incolumità pubblica prima della riapertura al transito.

👁 Articolo letto 648 volte.© 2026 Riproduzione Riservata.