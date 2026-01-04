Athletic Palermo-ACR Messina 4-0, giallorossi travolti

Avvio di anno negativo per l’ACR Messina, superato con un netto 4-0 dall’Athletic Club Palermo nella gara disputata davanti a circa 600 spettatori. L’incontro si è indirizzato già nella prima frazione, con i padroni di casa capaci di imporre ritmo e intensità, lasciando poche possibilità di replica alla formazione allenata da Romano.

Il risultato si è sbloccato al 26’ del primo tempo con Anzelmo, ex di turno, che ha trovato la rete con una conclusione dalla distanza, superando Sorrentino. Il Messina non è riuscito a reagire in modo efficace e ha faticato a contenere le iniziative offensive palermitane, mostrando difficoltà soprattutto nella fase di costruzione.

Nella ripresa l’Athletic Palermo ha consolidato il vantaggio. Al 7’ Grillo, anch’egli ex giallorosso, ha firmato il raddoppio con un tiro da fuori area deviato, rendendo ancora più complessa la partita per gli ospiti. Al 15’ Zaic ha portato il punteggio sul 3-0, approfittando di una difesa disattenta, mentre al 28’ Micoli ha completato il poker, chiudendo definitivamente il confronto.

La direzione di gara è stata affidata a Copelli di Mantova. Sul piano disciplinare sono state comminate diverse ammonizioni, mentre il dato dei calci d’angolo, 6-0 per i palermitani, ha evidenziato il predominio territoriale della squadra di casa. Per il Messina una prestazione complessivamente insufficiente, che segna un inizio di 2026 da archiviare rapidamente.

