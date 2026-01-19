È morto a 93 anni Valentino, simbolo dell’alta moda italiana

Si è spento all’età di 93 anni Valentino Garavani, figura centrale della moda internazionale e protagonista di una stagione che ha segnato profondamente l’alta sartoria. Lo stilista, celebrato da star, regine e prime dame, ha costruito nel corso dei decenni un linguaggio estetico riconoscibile, fondato sulla ricerca della bellezza femminile, sulla qualità dei materiali e su una lavorazione artigianale rigorosa.

Nel 2009, due anni dopo il ritiro dalle passerelle, un documentario ne aveva raccontato il percorso con il titolo “The Last Emperor”, richiamando la dimensione quasi dinastica del suo marchio e di un’idea di moda legata a un’eleganza formale e senza tempo. Un universo che si è sviluppato grazie al lavoro minuzioso di sarte, ricamatrici e modiste, e che ha accompagnato una clientela composta da protagoniste della scena internazionale.

Tra i simboli più riconoscibili dell’eredità di Valentino vi è il colore che porta il suo nome, il “rosso Valentino”, divenuto tratto distintivo delle collezioni e riferimento cromatico di un’epoca. I suoi abiti hanno attraversato eventi e cerimonie, come nel caso del celebre vestito vintage indossato da Julia Roberts alla notte degli Oscar, rimasto nella memoria collettiva.

La vita privata dello stilista è rimasta per lo più riservata, sebbene nel corso degli anni siano emerse relazioni sentimentali, tra cui quella con un’attrice.

La Fondazione Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti ha comunicato che “si è spento nella serenità della sua residenza romana, circondato dall’affetto dei suoi cari”. La camera ardente sarà allestita a Roma, presso PM23 in piazza Mignanelli 23, mercoledì 21 e giovedì 22 gennaio, dalle 11 alle 18. I funerali si svolgeranno venerdì 23 gennaio alle ore 11 nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, in piazza della Repubblica.

