Comitato Ponte Subito: “La maggioranza vuole l’opera”

Il Comitato Ponte Subito ha annunciato un significativo aumento del consenso a favore della costruzione del Ponte sullo Stretto, sottolineando che “la maggioranza vuole l’opera” e sollecitando il Governo a proseguire su questa strada. Secondo il Comitato, le recenti elezioni europee hanno rappresentato “il momento più alto e nobile di una democrazia” durante il quale i cittadini hanno manifestato nuovamente il loro sostegno al progetto del Ponte.

I dati elettorali mostrano una crescita di tutte le forze di Governo favorevoli alla costruzione del Ponte, mentre diminuisce il consenso per i partiti contrari, in particolare per il Movimento 5 Stelle. Il Comitato Ponte Subito ha evidenziato che “i dati più interessanti arrivano proprio dal territorio dell’area dello Stretto”, dove in tutti i Comuni interessati direttamente o indirettamente dalla realizzazione del Ponte, vi è un consenso molto netto per il Centrodestra pro Ponte. Ad esempio, a Scilla, il consenso raggiunge addirittura il 60%.

Il consenso pro Ponte è particolarmente forte a Messina e Villa San Giovanni, ed è straordinario a Reggio Calabria. Allargando l’analisi, si riscontra una forte maggioranza a favore del Ponte anche in Sicilia e in Calabria. Questi dati, secondo il Comitato, confermano la validità del progetto non solo dal punto di vista infrastrutturale, ma anche democratico. Infatti, “i No Ponte potranno anche mobilitarsi nelle piazze, ma la maggioranza – spesso educata e silenziosa – si definisce alle elezioni e non per strada”.

In conclusione, il Comitato Ponte Subito ha dichiarato che “il Governo ha pieno mandato per proseguire l’azione già intrapresa per la realizzazione del Ponte sullo Stretto nel modo più veloce possibile”, definendo il progetto come una “priorità assoluta per questo territorio che lo attende invano già da troppo tempo”.

© Riproduzione riservata.

Stampa Articolo