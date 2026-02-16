Insulti sessisti a Barbara Floridia, la solidarietà di Schifani e M5S

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha espresso la propria solidarietà alla presidente della Commissione parlamentare di vigilanza Rai, Barbara Floridia, destinataria di insulti a sfondo sessista diffusi sui social network. Il governatore ha definito gli attacchi «gravi e inaccettabili», richiamando la necessità che il confronto politico si svolga nel rispetto reciproco.

«Il confronto politico – dichiara Schifani – deve sempre mantenersi entro i confini del rispetto e della civiltà. Le offese personali, ancor più se con contenuti discriminatori e misogini, non hanno alcun diritto di cittadinanza nel dibattito pubblico e vanno condannate con fermezza, senza ambiguità e senza distinguo». Il presidente ha inoltre evidenziato come la violenza verbale sul web rappresenti «una deriva pericolosa che impoverisce la democrazia e scoraggia la partecipazione, soprattutto delle donne, alla vita politica e istituzionale».

Sulla vicenda è intervenuto anche il gruppo parlamentare del Movimento 5 Stelle all’Assemblea regionale siciliana, che ha manifestato vicinanza alla senatrice Floridia, definendo gli attacchi ricevuti «squallidi e vergognosi». Il capogruppo Antonio De Luca ha sottolineato l’inammissibilità di comportamenti offensivi nel dibattito pubblico.

«È inaccettabile – afferma De Luca – che il pur comprensibile dissenso politico possa sfociare in violenti e vili attacchi personali e in squallidi insulti sessisti come quelli di cui è stata oggetto in queste ore sui social la nostra collega». Il capogruppo ha inoltre espresso apprezzamento per la decisione della senatrice di denunciare pubblicamente gli episodi, ribadendo la necessità di contrastare l’uso dei social come spazio di diffusione di contenuti offensivi e discriminatori.

