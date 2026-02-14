Previsioni Meteo in Sicilia, maltempo in attenuazione nel WeekEnd

Nel fine settimana la Sicilia sarà interessata dal progressivo allontanamento di una circolazione depressionaria che determinerà condizioni meteorologiche variabili, con residui fenomeni nella prima parte del periodo e un graduale miglioramento nelle ore successive.

Nella giornata di sabato sono attese inizialmente condizioni di instabilità, con deboli precipitazioni diurne seguite dall’ingresso di correnti più secche in serata, responsabili di ampi rasserenamenti. Sul litorale tirrenico si prevedono cieli molto nuvolosi o coperti con piogge deboli, in attenuazione dal tardo pomeriggio fino a schiarite serali. Sul versante ionico la nuvolosità sarà intensa nelle prime ore, ma con rapide aperture già dalla tarda mattinata. Sul litorale meridionale si alterneranno nubi e schiarite per l’intera giornata, con condizioni più stabili in serata. Sull’Appennino si registreranno addensamenti con piovaschi pomeridiani, mentre nelle aree interne il cielo resterà coperto con deboli piogge dal pomeriggio. I venti, inizialmente deboli dai quadranti orientali, tenderanno a disporsi da ovest. Lo zero termico si attesterà intorno ai 2.500 metri. Il Basso Tirreno risulterà molto mosso, il Canale da mosso a molto mosso e il Mare di Sicilia mosso.

Per domenica è previsto il persistere di condizioni perturbate nelle ore mattutine, seguito da un graduale miglioramento. Sul litorale tirrenico la giornata sarà caratterizzata da piogge diffuse e rovesci anche temporaleschi. Sul versante ionico sono attese deboli precipitazioni al mattino, con attenuazione della nuvolosità nel corso della giornata. Sul litorale meridionale e nelle zone interne si registreranno piogge e rovesci, localmente temporaleschi, in esaurimento nel pomeriggio con schiarite serali.

Sull’Appennino sono previsti fenomeni diffusi, in attenuazione in serata. I venti soffieranno moderati dai quadranti nord-occidentali, con zero termico in calo fino a circa 2.000 metri. Il Basso Tirreno sarà da agitato a molto mosso, il Canale da molto mosso ad agitato e il Mare di Sicilia molto mosso. – Fonte 3Bmeteo.

