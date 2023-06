Ufficio postale chiuso da oltre un anno a Barcellona, Leanza scrive a Schifani

L’ufficio postale nel quartiere di Sant’Antonio a Barcellona Pozzo di Gotto è chiuso da oltre un anno, creando disagi alla popolazione. Calogero Leanza ha scritto al presidente Schifani per sollecitare azioni volte a garantire i servizi essenziali ai cittadini.

L’ufficio postale situato nel quartiere di Sant’Antonio, nel comune di Barcellona Pozzo di Gotto, è rimasto chiuso per più di un anno a causa di lavori di manutenzione infrastrutturale mai iniziati. Questa situazione sta causando notevoli disagi alla popolazione residente, in particolare agli anziani, considerando che l’ufficio postale più vicino si trova a oltre tre chilometri di distanza e non ci sono mezzi pubblici per raggiungerlo.

Calogero Leanza, parlamentare regionale del Partito Democratico, ha scritto una nota al presidente della Regione, Renato Schifani, per sollecitare l’attivazione di misure a sostegno di Poste Italiane al fine di garantire alla comunità di Barcellona Pozzo di Gotto e delle aree circostanti la possibilità di usufruire dei servizi postali mancanti da giugno 2022, ancora negati “a tempo indeterminato”.

Leanneza ha sottolineato che i disagi legati alla chiusura dell’ufficio postale di Sant’Antonio sono ulteriormente aggravati dalla mancanza di sportelli bancomat o uffici bancari nella zona. Ha suggerito che una soluzione potrebbe consistere nell’affittare locali vicini all’ufficio chiuso, già individuati e adatti a tale scopo. In alternativa, potrebbe essere considerata l’installazione di una struttura temporanea per garantire almeno i servizi principali come operazioni da cassa automatica, versamenti e prelievi.

Leanza ha fatto appello ai vertici di Poste Italiane affinché dimostrino piena disponibilità a risolvere questa situazione che, giorno dopo giorno, si fa sempre più pesante per la cittadinanza di Barcellona Pozzo di Gotto.

© Riproduzione riservata.