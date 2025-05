Peppe Calabria lascia il gruppo di maggioranza “Piraino per tutti”

Il consigliere comunale di Piraino Giuseppe Calabria (detto Peppe) ha annunciato la sua separazione dal gruppo di maggioranza “Piraino per tutti”. La decisione è stata comunicata ufficialmente a seguito di un recente incontro in pubblici uffici. Calabria ha spiegato di aver considerato le dimissioni dalla carica ricoperta dal 12 giugno 2022, ma dopo attenta riflessione ha scelto di continuare a svolgere il ruolo con dedizione.

Il consigliere ha fatto riferimento a un episodio che ha coinvolto suo nonno, Giuseppe Calabria, che aveva espresso su Facebook critiche personali riguardanti il comportamento delle istituzioni locali, a seguito di una grave tragedia verificatasi nel territorio comunale. Successivamente, il consigliere ha denunciato un richiamo “all’ordine” ricevuto, seguito da un trattamento giudicato “irrispettoso e ingiurioso” nei confronti del nonno, prima telefonicamente e poi negli uffici pubblici. Calabria ha precisato di non voler riportare le parole utilizzate, ritenute inappropriate e udibili da altre persone presenti nelle stanze vicine.

L’episodio è stato definito offensivo non solo verso il nonno, ma anche nei confronti della sua famiglia e delle attività commerciali familiari, gestite con impegno. Calabria ha dichiarato di essersi candidato credendo nelle competenze del gruppo di maggioranza, ma ha sottolineato come certi comportamenti e mentalità non gli appartengano. Ha ribadito che chi ricopre ruoli istituzionali dovrebbe saper separare la politica dalle questioni personali.

Il consigliere ha espresso una profonda delusione e una perdita di fiducia nel gruppo, evidenziando come, oltre alla competenza, per tali incarichi siano necessari valori quali rispetto ed educazione. Ha infine suggerito di adottare un linguaggio più consono ai ruoli ricoperti in futuro.

