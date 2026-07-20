📽 “Finché durerà la terra” Giovanni Grasso svela l’origine del romanzo

di Maria Cristina Miragliotta – Nuovo appuntamento con la rassegna letteraria Notturno d’Autore, che domenica 19 luglio ha fatto tappa a Capo d’Orlando Marina con la presentazione del romanzo “Finché durerà la terra” dello scrittore Giovanni Grasso. Nel corso della serata l’autore ha dialogato con Leon Zingales, offrendo al pubblico un approfondimento sui contenuti dell’opera e sul percorso che ha portato alla sua realizzazione.

Rispondendo alle domande sull’origine del libro, Grasso ha spiegato che l’idea nasce dal desiderio di raccontare il mondo delle presunte manifestazioni soprannaturali legate alla religione. «Da tempo volevo scrivere una storia ambientata nell’universo, misterioso e inquietante, delle apparizioni religiose, delle Madonne che lacrimano e delle statue dei santi che trasudano sangue», ha dichiarato. Da questa riflessione è nato il protagonista del romanzo, Noè, chiamato a infiltrarsi all’interno di una comunità caratterizzata da eventi ritenuti inspiegabili.

L’incontro ha permesso di approfondire anche gli aspetti narrativi dell’opera, presentata come un thriller psicologico e religioso che sviluppa, accanto alla trama investigativa, una riflessione sui temi della fede e delle fragilità umane.

Nel suo intervento, Leon Zingales ha evitato di anticipare gli sviluppi conclusivi della vicenda, soffermandosi invece sulle caratteristiche della scrittura dell’autore. «Non voglio svelare il finale, ma è un romanzo davvero avvincente. Giovanni Grasso riesce a costruire storie profonde e intense», ha affermato. Zingales ha inoltre ricordato di aver già presentato tre opere dello scrittore, sottolineando il rapporto di stima maturato nel tempo e manifestando fiducia nell’interesse che il nuovo romanzo potrà suscitare tra i lettori. – Maggiori dettagli nel servizio.

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