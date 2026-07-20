Sanità, apre a Taormina l’Ospedale di Comunità da 20 posti letto

È stato inaugurato a Taormina il nuovo Ospedale di Comunità, struttura realizzata nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Missione 6 Salute, destinata a potenziare la rete dell’assistenza sanitaria territoriale. Alla cerimonia hanno preso parte la Direzione Strategica dell’Asp di Messina, il sindaco di Taormina Cateno De Luca, il deputato regionale Danilo Lo Giudice e rappresentanti delle istituzioni civili, religiose e sanitarie.

La nuova struttura, estesa su circa 1.300 metri quadrati e progettata secondo gli standard previsti dal D.M. 77/2022, dispone di 20 posti letto ed è destinata alla degenza di pazienti che necessitano di assistenza sanitaria continuativa a bassa intensità clinica. L’organizzazione prevede una prevalente gestione infermieristica, con camere singole e doppie, aree comuni, spazi riabilitativi, locali dedicati al personale e ambienti predisposti per strumenti diagnostici e servizi di telemedicina.

L’accesso al presidio sarà gestito attraverso la Centrale Operativa Territoriale (COT) di Taormina. L’Ospedale di Comunità svolgerà sia la funzione di favorire dimissioni protette dagli ospedali per acuti, sia quella di evitare ricoveri ospedalieri non necessari. Potranno essere assistiti pazienti fragili o cronici provenienti dal domicilio, persone in fase post-ricovero che necessitano ancora di cure infermieristiche, utenti che richiedono supporto terapeutico e riabilitativo e percorsi di formazione rivolti anche ai caregiver.

L’intervento è stato realizzato dal Consorzio Innova attraverso la consorziata Eurovega Costruzioni Srl. La direzione dei lavori è stata affidata all’ingegnere Roberto Puleo, mentre il coordinamento è stato seguito dal responsabile unico del procedimento, ingegnere Giovanna Pellegrino, con il supporto dei geometri Antonino Miuccio e Cristian Barone, sotto la supervisione del direttore dell’UOC Tecnico dell’Asp di Messina Salvatore Trifiletti e della referente aziendale per il Pnrr Elisa Mastrantonio.

La Direzione Strategica dell’Asp di Messina, composta dal direttore generale Giuseppe Cuccì, dal direttore sanitario Giuseppe Ranieri Trimarchi e dal direttore amministrativo Giancarlo Niutta, ha dichiarato: “La realizzazione dell’Ospedale di Comunità di Taormina rappresenta un modello assistenziale orientato alla continuità delle cure, integrando ospedale, territorio, servizi sociali, medicina generale e assistenza domiciliare, con l’obiettivo di garantire risposte appropriate ai bisogni di salute della popolazione.”

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