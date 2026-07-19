Turismo in crescita a Capo d’Orlando, boom di presenze sul litorale

L’avvio della stagione estiva 2026 a Capo d’Orlando è caratterizzato da un’elevata affluenza di visitatori, con spiagge frequentate già dalle prime settimane dell’estate e un livello di occupazione delle strutture ricettive vicino al tutto esaurito. L’incremento delle presenze è iniziato con diverse settimane di anticipo rispetto agli anni precedenti, sostenuto in particolare dal costante afflusso dei cosiddetti pendolari del mare.

Ogni giorno, soprattutto nei fine settimana, numerosi bagnanti raggiungono il litorale orlandino provenendo dall’area dei Nebrodi, dalle Madonie e dalla provincia di Catania, con una presenza significativa anche dalla zona di Randazzo. Molti arrivano nelle prime ore del mattino e rientrano soltanto in tarda serata, mentre alcuni giovani scelgono di trascorrere la notte in spiaggia per partecipare agli eventi organizzati a Capo d’Orlando e nei comuni limitrofi. Sebbene molti visitatori optino per il pranzo al sacco, limitando così la spesa nella ristorazione, le attività commerciali beneficiano della presenza serale dei turisti nell’isola pedonale dedicata allo shopping.

Parallelamente, alberghi, bed and breakfast e altre strutture extralberghiere registrano prenotazioni quasi complete per luglio e agosto, con limitate possibilità ancora affidate alle offerte last minute. Tra gli ospiti prevalgono anche numerosi stranieri, in particolare provenienti da Australia e Stati Uniti, spesso discendenti di emigrati originari di Capo d’Orlando che rientrano per riscoprire le proprie origini.

Secondo gli operatori, anche le tensioni geopolitiche in Iran hanno contribuito a orientare parte dei flussi turistici internazionali verso la Sicilia. Nel frattempo il Comune ha completato gli interventi di preparazione del litorale con l’installazione delle passerelle e l’attivazione delle docce pubbliche. È inoltre previsto l’avvio del servizio di vigilanza e salvataggio sulle spiagge.

Movimento sostenuto anche nel porto turistico di San Gregorio, dove la mancata attivazione della linea veloce di aliscafi prevista dalla Regione ha favorito l’attività dei charter privati diretti alle Isole Eolie. Positivo anche il riscontro ottenuto dalla navetta gratuita per l’aeroporto di Palermo destinata agli ospiti che soggiornano a Capo d’Orlando. L’amministrazione comunale prevede di estendere il servizio anche ad agosto dopo l’approvazione del bilancio di previsione.

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