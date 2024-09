Cisl Scuola: nona giornata Rsu, temi attuali e iniziative sindacali

La nona Giornata nazionale Rsu e delegati della Cisl Scuola si è svolta il 5 settembre 2024 presso la palestra della scuola Albino Luciani di Messina. Questo evento, cruciale per il sindacato, ha messo in luce i temi principali che influenzano il settore educativo, tra cui l’organizzazione didattica, la continuità dei docenti e le infrastrutture scolastiche. Matteo Manetta, segretario generale della Cisl Scuola Messina, ha dichiarato che l’incontro rappresenta una “occasione per consolidare e diffondere i valori dell’organizzazione” e ha sottolineato l’importanza di discutere questioni rilevanti come il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL), la valorizzazione e continuità didattica, e le nuove misure governative per gli alunni con disabilità.

Francesca Bellia, segretaria generale della Cisl Sicilia, ha evidenziato la necessità di “valorizzare il personale docente” e garantire una didattica continua, nonostante le difficoltà strutturali che persistono nel sistema scolastico, nonostante gli interventi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Antonino Alibrandi, segretario generale della Cisl Messina, ha ribadito l’importanza del confronto con i docenti e i dirigenti scolastici per avere una “mappatura attuale delle condizioni delle strutture scolastiche” e affrontare i disagi legati all’ammodernamento degli edifici scolastici. Inoltre, ha discusso temi come il salario minimo e l’autonomia differenziata, aggiornando i dirigenti sull’iter della proposta di legge della Cisl riguardante la partecipazione dei lavoratori.

