Saponara, cinghiale entra in una proprietà privata e ferisce un 70enne

Un uomo di 70 anni è rimasto ferito nel pomeriggio di ieri a Saponara dopo essere stato aggredito da un cinghiale entrato all’interno di una proprietà privata. Il pensionato ha riportato numerose ferite da morso, tra cui una lesione particolarmente estesa al fianco destro, ed è stato trasportato al Pronto soccorso per ricevere le cure necessarie. Attualmente si trova ricoverato all’ospedale Fogliani. Le sue condizioni non destano preoccupazione, ma i medici hanno deciso di mantenere la prognosi riservata.

In base ai primi accertamenti, l’animale, proveniente dall’area dei monti Peloritani, avrebbe raggiunto il centro abitato spingendosi fino al giardino di un’abitazione probabilmente in cerca di cibo. Durante la sua permanenza nella proprietà avrebbe anche provocato alcuni danneggiamenti.

I residenti hanno quindi richiesto l’intervento di alcune persone del luogo. Due uomini sono arrivati sul posto e uno di loro avrebbe cercato di allontanare il cinghiale utilizzando una pala. In quel momento l’animale avrebbe reagito violentemente, dirigendosi contro il settantenne che si trovava nelle immediate vicinanze. Il pensionato è stato morso più volte al fianco destro e a una gamba.

L’altro uomo è riuscito a intervenire rapidamente, frapponendosi tra il cinghiale e il ferito, inducendo l’animale ad allontanarsi. Il cinghiale ha quindi fatto ritorno verso la zona boschiva dei Peloritani.

Sulla vicenda sono in corso le verifiche delle autorità competenti. L’episodio riporta l’attenzione sulla presenza sempre più frequente di cinghiali nelle aree urbane della fascia tirrenica messinese, dove negli ultimi anni sono aumentate le segnalazioni relative ad avvistamenti e danni causati dalla fauna selvatica. – Immagine di repertorio.

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