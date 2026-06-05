Lipari, Fials denuncia gravi carenze di personale in ospedale

Le criticità che interessano il sistema sanitario delle isole Eolie tornano al centro dell’attenzione a seguito della segnalazione avanzata dalla Fials Messina, che ha richiesto un intervento urgente alla direzione dell’Azienda sanitaria provinciale per affrontare la situazione del presidio ospedaliero di Lipari.

Secondo quanto evidenziato dal sindacato, la struttura sanitaria registra da tempo una consistente insufficienza di infermieri e operatori socio-sanitari. Una condizione che si sarebbe progressivamente aggravata negli anni a causa di spostamenti interni di personale non accompagnati da adeguati reintegri, con una conseguente riduzione delle risorse disponibili nei reparti.

La diminuzione degli organici avrebbe determinato un incremento dei carichi di lavoro per il personale in servizio, chiamato a garantire l’attività assistenziale in un contesto sempre più complesso. Nella nota inviata all’Asp, la Fials sottolinea che tale situazione potrebbe avere ripercussioni sia sulla qualità dell’assistenza fornita ai pazienti sia sulla sicurezza delle prestazioni sanitarie.

Le preoccupazioni risultano ulteriormente accentuate dall’avvicinarsi della stagione estiva, periodo durante il quale l’arcipelago eoliano registra un significativo aumento delle presenze turistiche. L’incremento della popolazione presente sul territorio comporta infatti una maggiore richiesta di servizi sanitari, con il rischio di mettere ulteriormente sotto pressione una struttura già caratterizzata da evidenti difficoltà organizzative.

Il sindacato richiama inoltre l’attenzione sulla necessità di garantire ferie e riposi al personale, condizioni che potrebbero risultare difficili da assicurare in presenza degli attuali livelli di organico. Per questo motivo viene richiesto il reintegro delle unità mancanti e l’attivazione di un piano straordinario di potenziamento del personale.

Alle carenze denunciate dalla Fials si aggiungono ulteriori problematiche di carattere medico-assistenziale che interessano la sanità eoliana. La limitata disponibilità di specialisti e servizi determina spesso prestazioni ridotte rispetto alle esigenze dell’utenza e un crescente ricorso all’elisoccorso per trasferire pazienti verso altre strutture, con inevitabili disagi anche per i familiari coinvolti.

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