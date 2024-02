Donna di 69 anni investita mortalmente nel siracusano

Una tragedia ha colpito la via del Mare a Carlentini, nel Siracusano, quando una donna di 69 anni è stata investita mortalmente mentre tentava di attraversare la strada. L’incidente, avvenuto ieri, ha portato alla morte della vittima poco dopo il trasporto in ospedale a Lentini, dove era stata portata d’urgenza a bordo di un’ambulanza del 118. Nonostante gli sforzi del personale medico, nulla è stato possibile fare per salvare la vita della donna, la cui identità non è stata ancora resa nota pubblicamente.

La Procura di Siracusa ha immediatamente avviato un’inchiesta per omicidio stradale, focalizzando l’attenzione sul conducente della vettura coinvolta nell’incidente, una Nissan Micra. Si sospetta che il conducente, non identificato al momento, non abbia potuto evitare l’impatto fatale. Secondo le prime informazioni, il conducente della Nissan Micra è stato il primo a prestare soccorso alla donna ferita, fornendo le prime cure e richiedendo l’intervento dei soccorsi. Le circostanze esatte dell’incidente devono ancora essere chiarite.

