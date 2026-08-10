Ferragosto con l’anticiclone subtropicale, temperature verso i 40°

L’Italia si prepara a una nuova fase di caldo intenso in vista della settimana di Ferragosto. Dopo una breve parentesi caratterizzata da temporali e da una temporanea attenuazione delle temperature, l’espansione dell’anticiclone subtropicale determinerà un nuovo aumento dei valori termici, con punte prossime ai 40 gradi in diverse aree del Paese.

Nella giornata odierna sono ancora previste precipitazioni, localmente anche di forte intensità, soprattutto lungo l’arco alpino, sull’Appennino, in alcuni settori della Pianura Padana e in Campania. Successivamente il quadro meteorologico sarà segnato da una progressiva risalita delle temperature su gran parte del territorio nazionale. Le previsioni indicano valori fino a 39°C a Roma e intorno ai 38°C in numerose città del Centro-Nord e delle isole.

Resta elevato anche il livello di allerta sanitaria. Dei 27 centri urbani monitorati dal ministero della Salute, 19 sono contrassegnati dal bollino rosso: Ancona, Bari, Bologna, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Messina, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Reggio Calabria, Rieti, Roma e Viterbo.

Bollino arancione, invece, per Bolzano, Brescia, Milano, Trieste, Venezia e Verona, con particolare attenzione alle categorie considerate maggiormente vulnerabili, tra cui anziani, bambini, donne in gravidanza e persone malate.

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