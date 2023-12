Incidente a Messina: un’auto si ribalta, tre i feriti

Un incidente notturno ha interessato il quartiere Bordonaro a Messina, precisamente in via Cianciolo, poco prima di mezzanotte. Una Citroen, guidata da un uomo, è stata coinvolta in una collisione che l’ha fatta ribaltare contro un’altra vettura parcheggiata. All’interno dell’auto si trovava una famiglia, compreso un neonato, tutti rimasti feriti. Fortunatamente, nessuno è in pericolo di vita.

I passanti tempestivamente hanno chiamato il 118, e gli operatori medici hanno prontamente soccorso le vittime e le hanno trasportate in ospedale per ulteriori accertamenti. L’intervento tempestivo ha contribuito a garantire la stabilità delle condizioni della famiglia coinvolta.

La dinamica precisa dell’incidente è oggetto di indagine da parte della polizia municipale, che è giunta sul luogo dell’evento insieme ai vigili del fuoco. Al momento, sembra che non ci siano stati altri veicoli coinvolti nell’incidente.

© Riproduzione riservata.