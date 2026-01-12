Criticità sanitarie, chiuso il presidio veterinario di Barcellona

La sospensione delle attività del presidio veterinario attivo presso l’ex Mattatoio comunale di Barcellona Pozzo di Gotto è stata disposta dall’Azienda sanitaria provinciale di Messina con una nota del 18 dicembre 2025, a seguito dell’accertamento di gravi criticità igienico-sanitarie nei locali. Sulla vicenda è intervenuto il deputato regionale di Sud chiama Nord, Matteo Sciotto, che ha presentato un’interrogazione rivolta al presidente della Regione e all’assessore regionale alla Salute.

Secondo quanto dichiarato dal parlamentare, la decisione di sospendere il servizio rappresenta un atto inevitabile alla luce delle condizioni riscontrate, ma solleva interrogativi sulle responsabilità e sui tempi degli interventi. «È inaccettabile che si sia arrivati a questo punto senza che nessuno sia intervenuto prima», ha affermato Sciotto, sottolineando come lo stato di insalubrità dei locali non possa essere riconducibile a un deterioramento improvviso. «Se i locali risultavano non idonei, significa che il problema era noto da tempo e che le criticità si sono accumulate progressivamente», ha aggiunto, evidenziando una carenza nelle attività di controllo, manutenzione e programmazione.

Il deputato ha inoltre richiamato l’impegno del personale sanitario, che avrebbe continuato a garantire i servizi nonostante le difficoltà strutturali. «Il personale ha operato con professionalità e senso del dovere», ha dichiarato, rimarcando il ruolo svolto dal presidio in attività quali microchippature, iscrizioni all’anagrafe canina, sterilizzazioni e gestione del randagismo per diversi Comuni del comprensorio.

La chiusura ha comportato lo spostamento dell’utenza verso le sedi di Torrenova e Messina, con conseguenze in termini di distanze e costi. Con l’interrogazione, Sciotto chiede di chiarire da quanto tempo fossero note le condizioni dei locali, le ragioni della mancata esecuzione di interventi tempestivi e le misure urgenti previste per il ripristino del servizio a Barcellona Pozzo di Gotto.

👁 Articolo letto 347 volte.© 2026 Riproduzione Riservata.