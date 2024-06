Brand Identity, Brolo si rinnova: nuovo logo e comunicazione moderna

Il Comune di Brolo annuncerà ufficialmente la sua nuova identità visiva il prossimo venerdì 28 giugno. Per la prima volta nella storia, Brolo adotterà un’immagine coordinata progettata per rappresentare la sua ricca identità culturale, storica e tradizionale. Questo passo significativo include un nuovo logo e un sistema visivo innovativo, sviluppato per valorizzare il patrimonio territoriale e promuovere il comune attraverso una comunicazione moderna e vivace.

La cerimonia di presentazione si terrà alle ore 18 presso il Salotto d’Argento in Piazzetta Apollo. L’evento vedrà la partecipazione di diversi professionisti del settore, segnando l’inizio di un ambizioso progetto di branding territoriale. Questo progetto mira principalmente alla promozione turistica e culturale di Brolo, evidenziando le sue peculiarità e attrattive.

Il nuovo logo e il sistema visivo associato sono stati ideati per creare un’identità forte e riconoscibile per Brolo, con l’obiettivo di attrarre un numero crescente di visitatori e rafforzare la presenza del comune sul panorama turistico e culturale. La nuova Brand Identity non solo mette in luce le caratteristiche distintive di Brolo, ma rappresenta anche un passo verso una strategia di comunicazione più efficace e moderna.

Questa iniziativa segna un momento cruciale per il comune, che intende proiettarsi in modo deciso nel futuro senza dimenticare le proprie radici e tradizioni. Il progetto di branding territoriale di Brolo si propone di trasformare l’immagine del comune, rendendola più accattivante e riconoscibile a livello nazionale e internazionale. La scelta di un nuovo logo e di un sistema visivo dinamico riflette la volontà di Brolo di valorizzare al massimo il proprio patrimonio culturale e storico.

© Riproduzione riservata.

Stampa Articolo