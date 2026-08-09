Lampedusa, sub di 29 anni muore durante un’immersione

Un sub di 29 anni ha perso la vita durante un’immersione nelle acque di Punta Sottile, a Lampedusa. Il giovane, un turista appassionato di attività subacquee, si trovava sull’isola insieme alla fidanzata.

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, il ventinovenne sarebbe stato colpito dalle eliche di un gommone mentre si trovava in mare. Sull’imbarcazione viaggiava una coppia di turisti. Le circostanze dell’incidente restano tuttavia da chiarire e saranno gli accertamenti in corso a definire l’esatta sequenza dei fatti.

Dopo l’allarme sono state avviate le operazioni di ricerca nelle acque antistanti Punta Sottile. La Guardia costiera ha coordinato l’intervento con il supporto di un’unità privata specializzata. Le attività si sono concluse con l’individuazione e il recupero del corpo del giovane sub.

Parallelamente sono scattati gli accertamenti sul mezzo nautico che potrebbe essere stato coinvolto nell’incidente. Il gommone è stato condotto in porto e sottoposto a sequestro in vista delle verifiche tecniche.

Gli esami dovranno stabilire se sull’imbarcazione siano presenti tracce o altri elementi compatibili con l’impatto e utili alla ricostruzione della dinamica. Gli investigatori stanno inoltre raccogliendo gli elementi necessari per determinare le modalità con cui si è verificato l’incidente e verificare l’eventuale sussistenza di responsabilità.

Le indagini proseguono per chiarire tutti gli aspetti della tragedia avvenuta nelle acque di Lampedusa.

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