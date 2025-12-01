YouPol, segnalazioni geolocalizzate anche su treni e stazioni

L’applicazione YouPol della Polizia di Stato ha esteso da oggi le proprie funzionalità ai viaggiatori ferroviari, introducendo la possibilità di inviare segnalazioni geolocalizzate riguardanti situazioni di rischio o comportamenti anomali a bordo dei treni e nelle aree di stazione. Il sistema consente l’invio di foto, video o brevi messaggi che, grazie alla geolocalizzazione, vengono inoltrati direttamente alle sale operative della Polizia Ferroviaria e alle Questure, permettendo una valutazione immediata e l’eventuale attivazione di un intervento mirato.

L’aggiornamento mira a rendere più rapido il contatto tra cittadini e forze dell’ordine, senza sostituire il numero unico di emergenza 112, che resta lo strumento prioritario per le urgenze. La Polizia di Stato sottolinea che “YouPol rappresenta una modalità smart di contatto”, pensata per agevolare la comunicazione e migliorare la sicurezza in ambito ferroviario.

Dal dicembre 2024 a oggi la piattaforma ha raccolto 46.877 richieste di aiuto generiche, 24.962 segnalazioni relative a sostanze stupefacenti, 3.357 episodi riconducibili a violenza domestica e 3.648 situazioni di bullismo. Le segnalazioni provengono in prevalenza dalle principali città del nord e del sud del Paese. La fascia d’età più attiva è quella tra i 51 e i 60 anni, che conta circa 100.000 utenti, seguita dal gruppo 18-30 anni con circa 20.000 utilizzatori e dai minorenni, circa 5.000. La media mensile delle segnalazioni anonime è pari a 5.650, elemento che consente comunque alla Polizia di svolgere attività di prevenzione e controllo.

L’app si rivolge anche a utenti non udenti e cittadini stranieri, grazie a un’interfaccia semplificata e a un linguaggio immediato. La Polizia di Stato ribadisce che “YouPol si conferma uno strumento pensato per rendere tutti parte attiva nella sicurezza quotidiana”.

