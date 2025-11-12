“Teatri di Naso” in scena “Madri di guerra” al teatro Vittorio Alfieri

Sarà “Madri di guerra”, di e con Antonella Caldarella, il prossimo appuntamento del cartellone autunnale di “Teatri di Naso”. Lo spettacolo andrà in scena domenica 16 novembre alle 18.30 al teatro Vittorio Alfieri, con la partecipazione di Maria Riela e le musiche dal vivo di Andrea Cable. La produzione è firmata Teatro Argentum Potabile di Catania.

L’opera, liberamente ispirata alla vicenda della giornalista siciliana Maria Grazia Cutuli, uccisa in Afghanistan nel 2001, affronta temi legati al legame tra madre e figlia e alle molteplici forme di conflitto, personali e collettive. Nelle note della produzione si legge che “Madri di guerra” racconta «un legame forte, speciale, indissolubile che inizia prima della vita e continua dopo la morte», ma anche «delle donne, del loro coraggio e del ruolo di madri e figlie che lottano per cambiare il mondo».

Antonella Caldarella descrive il lavoro come «uno spettacolo intimo e profondo», sottolineando che, «in un momento in cui la realtà appare alterata e la verità difficile da riconoscere, il teatro deve tornare a essere necessario, per raccontare storie di eroi veri che combattono guerre vere».

La rassegna “Teatri di Naso”, promossa dal Comune, proseguirà il 30 novembre con “Elisabetta e Limone” di Juan Rodolfo Wilcock, interpretato da Cinzia Muscolino e Stefano Cutrupi, per la regia di Tino Caspanello. La direzione artistica è affidata a Roberto Zorn Bonaventura, con l’organizzazione dell’associazione “Castello di Sancio Panza” e la collaborazione della Pro Loco Naso e della rete “Latitudini”.

