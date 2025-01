Addio a Oliviero Toscani, maestro della fotografia italiana

Oliviero Toscani, celebre fotografo e comunicatore italiano, si è spento all’età di 82 anni dopo una lunga battaglia contro l’amiloidosi, una rara malattia che egli stesso aveva reso nota nell’estate scorsa. Toscani è stato ricoverato d’urgenza all’ospedale di Cecina, in provincia di Livorno, dopo essere stato trasferito in ambulanza dalla sua abitazione di Casale Marittimo, nel territorio pisano. Le sue condizioni sono apparse gravi sin dal momento dell’arrivo in pronto soccorso.

Secondo quanto riportato dall’Associazione italiana contro le leucemie-linfomi e mieloma, l’amiloidosi è una malattia rara caratterizzata dall’accumulo di aggregati proteici anomali che si depositano nei tessuti corporei, causando danni agli organi.

Figura provocatoria e visionaria, Toscani ha lasciato un segno indelebile nel mondo della comunicazione visiva. È noto non solo per le sue controverse campagne pubblicitarie, ma anche per il forte impegno sociale. Tra i temi affrontati attraverso il suo lavoro figurano la lotta all’anoressia, la sicurezza stradale, la violenza contro le donne e il randagismo.

Dafne Musolino, senatrice di Italia Viva, ha ricordato Toscani con parole di grande stima: “Provocatorio, dissacrante, visionario, ma anche sensibile al sociale, ambito nel quale si è speso significativamente. Con Oliviero Toscani scompare un comunicatore controcorrente che ha raffigurato, interpretato e per certi versi anche segnato la storia del cambiamento dei costumi e della pubblica morale in Italia. La sua creatività ha firmato alcune delle campagne di impegno sociale più incisive. Addio a un genio italiano, che non ha mai rincorso la notorietà, ma ha imposto nel mondo un canone di narrazione per immagini”.

