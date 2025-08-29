Ponte sullo Stretto di Messina, Cicala: “Fino a 150 vigili in più”

Durante l’audizione alla commissione Ponte, presieduta da Pippo Trischitta, l’assessore alla Polizia municipale di Messina, Roberto Cicala, ha illustrato gli interventi necessari in vista dell’avvio dei cantieri per il ponte sullo Stretto. Cicala ha evidenziato la necessità di un incremento del personale della Polizia municipale, stimato tra 100 e 150 unità in più rispetto all’organico attuale, per gestire i nuovi flussi di traffico e le attività correlate.

“Dieci grandi cantieri interesseranno la città, tra cui uno a Torre Faro di circa trentamila metri quadri e uno a Contesse di 10-15mila metri quadri. Serviranno viabilità rinnovata, scorte ai mezzi eccezionali e una gestione accurata sotto ogni profilo”, ha spiegato l’assessore.

Secondo Cicala, l’arrivo di personale tecnico e dirigenziale, stimato in circa un migliaio di persone con le rispettive famiglie, determinerà nuove esigenze di servizi, dagli asili alle mense, fino al potenziamento del trasporto pubblico e della rete idrica. “Un turno completo della polizia municipale richiede dodici agenti; per gestire 10-12 nuovi siti servono circa 120 unità. L’integrazione comporterà costi compresi tra cinque e sette milioni di euro l’anno, per i quali non è ancora chiara la copertura finanziaria”, ha aggiunto.

Il comandante della Polizia municipale, Giovanni Giardina, ha prospettato la creazione di un reparto speciale con mezzi dedicati alla vigilanza. Trischitta ha avanzato l’ipotesi di un nuovo assessorato in deroga per seguire l’opera, mentre Libero Gioveni, capogruppo di Fratelli d’Italia, ha sollecitato il sindaco Basile a richiedere poteri speciali per la gestione del traffico.

👁 Articolo letto 500 volte.© 2025 Riproduzione Riservata.