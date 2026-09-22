A18 e A20, bilancio del primo semestre tra traffico e sicurezza

Nel primo semestre del 2026 le autostrade A18 e A20 hanno registrato una crescita dei transiti e degli incassi da pedaggio rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, mentre è diminuito il numero delle vittime negli incidenti stradali.

Sulle tratte a pedaggio sono stati rilevati complessivamente 23.790.953 transiti, con un incremento dello 0,2% rispetto ai primi sei mesi del 2025. I ricavi lordi hanno invece raggiunto 46.528.413 euro, facendo segnare una crescita del 2,2%. I dati tengono conto anche dei periodi di esenzione dal pagamento del pedaggio disposti a seguito dei danni provocati dal ciclone Harry nei primi mesi dell’anno.

Tra le stazioni che hanno fatto registrare i risultati più significativi figurano quelle di Messina nord e sud, la stazione terminale di Catania e il casello di Taormina.

Sul versante della sicurezza stradale, il numero complessivo degli incidenti è rimasto pressoché invariato: 795 sinistri nel primo semestre 2025 e 796 nel 2026. È invece sceso il numero delle vittime, passato da sei a due nello stesso periodo di confronto.

Autostrade Siciliane richiama, in relazione alle attività di prevenzione, le campagne sulla sicurezza realizzate con l’Assessorato delle Infrastrutture, gli strumenti informativi presenti lungo le tratte e ai caselli, la messaggistica social e la collaborazione con Rai, attraverso la rubrica del Tg3 regionale, e con la Polizia Stradale, impegnata insieme al personale della concessionaria nelle attività di vigilanza e messa in sicurezza.

👁 Articolo letto 288 volte.© 2026 Riproduzione Riservata.