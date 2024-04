Assolta commerciante che ruba 4 latte di olio in un Market a Messina

Nel processo concluso davanti al giudice monocratico presso il Palazzo di giustizia di Messina, una 49enne commerciante del centro è stata assolta dall’accusa di furto di quattro latte d’olio dal “City Market” di via La Farina, avvenuto nel novembre 2023. Inizialmente incriminata, l’imputata è stata ritenuta non colpevole nonostante la richiesta dell’accusa di dieci mesi di reclusione per furto aggravato.

Durante l’udienza, è emerso che la donna, pur essendo una commerciante con attività nel centro città, non presentava necessità economiche immediate che giustificassero il furto. L’accusa aveva sottolineato il valore simbolico dell’atto, poiché i prodotti rubati erano esposti al pubblico all’interno del supermercato. Tuttavia, la giudice monocratica Maccarrone ha esaminato il caso e ha considerato la “tenuità del danno”, decidendo di escludere l’aggravante e assolvere l’imputata.

Il processo ha suscitato riflessioni sulla gestione delle risorse giudiziarie, con alcuni che hanno criticato l’intasamento dei tribunali per cause di lieve entità.

