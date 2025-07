Eccellenza scolastica all’Anna Rita Sidoti: tutti promossi anche con lode

La Prof.ssa Maria Ricciardello, insediatasi a inizio anno come dirigente dell’Istituto Comprensivo “Anna Rita Sidoti” di Gioiosa Marea in seguito al passaggio di consegne dal Prof. Leon Zingales, ha illustrato i risultati conseguiti dagli studenti nell’anno scolastico appena concluso.

Tutti gli alunni sono stati promossi alla classe successiva e le prove d’esame conclusivo del primo ciclo hanno registrato percentuali di successo particolarmente elevate, con numerosi studenti premiati dal massimo dei voti e, in molti casi, dalla lode.

In particolare hanno conseguito il massimo dei voti i seguenti studenti:

Plesso Gioiosa Marea

Cappadona Miriam 10 e Lode

Marino Tommaso 10 e Lode

Scibilia Eleonora Maria 10 e Lode

Toto Lucca Bianca 10 e Lode

Aloisio Daniele 10

Buzzanca Lorenzo 10

Coletta Marilù 10

Molica Bisci Giorgia 10

Munafò Miriam 10

Princiotta Cariddi Simone 10

Salvo Maria Pia 10

Plesso San Giorgio

Giaimo Alessio 10 e Lode

Giglia Giorgio 10 e Lode

Accordino Giorgia 10

Agnello Flavia 10

Merlino Isabella 10

Plesso Gliaca di Piraino

Casella Elena 10 e Lode

Cipriano Paolo 10 e Lode

Cusmà Piccione Lorenzo 10

Sangrigoli Giorgio 10

La dirigente ha attribuito questi esiti alla collaborazione di ogni componente della comunità scolastica. Il corpo docente, motivato da “passione, professionalità e un costante aggiornamento”, ha svolto un ruolo determinante nel valorizzare le capacità individuali e nel promuovere il pensiero critico. Il personale ATA ha garantito l’efficienza organizzativa, assicurando un ambiente accogliente e sicuro.

Ricciardello ha inoltre ringraziato le famiglie: “Il loro supporto, la loro fiducia e la loro collaborazione costituiscono per noi un pilastro irrinunciabile”. Conclude ricordando che la missione dell’Istituto resta offrire una formazione di qualità, non limitata alla trasmissione di competenze, ma rivolta alla formazione di giovani cittadini consapevoli, responsabili e preparati ad affrontare le sfide di un mondo in continua evoluzione.

