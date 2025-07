Asp Messina e riqualificazione urbana, giochi inclusivi e sport

Presso la sede della V Circoscrizione di Messina, l’Azienda sanitaria provinciale ha illustrato due interventi di riqualificazione urbana e sociale. In un’area inutilizzata da trent’anni sarà realizzata una villetta giochi inclusiva, aperta anche a bambini con disabilità, mentre nel parcheggio dell’ex ospedale Margherita sarà allestito un campo di calcio a undici con erba sintetica.

«È nostra responsabilità tutelare la salute pubblica e restituire decoro a spazi degradati», ha dichiarato il direttore generale Giuseppe Cuccì, ricordando i rifiuti pericolosi rimossi dal sito. «Vogliamo offrire aree funzionali e aggregative, favorendo stili di vita sani e sicuri».

Sull’impianto sportivo di Mandalari, oggetto in passato di progetto per un parcheggio, l’Asp conferma il mantenimento del terreno di gioco. «Realizzeremo screening periodici sui giovani, con équipe multidisciplinari composte da psicologi, dietologi e medici dello sport per monitorare il loro percorso di crescita», ha spiegato il direttore amministrativo Giancarlo Niutta.

Il presidente della V Circoscrizione, Raffaele Verso, ha sottolineato la collaborazione tra enti: «La delibera del 2023 chiedeva la bonifica del sito e la creazione di una villetta inclusiva; grazie alla sinergia con l’Asp abbiamo ottenuto il risultato auspicato». Altri progetti di interesse locale sono stati brevemente discussi durante l’incontro.

