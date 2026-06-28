Guardia di Finanza, nuovi accertamenti all’Asp di Messina
Proseguono le attività investigative coordinate dalla Procura riguardanti l’Azienda sanitaria provinciale, dopo le acquisizioni di documentazione effettuate nei giorni scorsi dalla Guardia di Finanza negli uffici dell’ente.
Nell’ambito degli approfondimenti, i militari avrebbero sequestrato anche dispositivi informatici e telematici utilizzati da Francesco Asciutto, dirigente medico dell’Asp e responsabile del servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (Adi), struttura che eroga prestazioni sanitarie a favore di persone non autosufficienti. Tra il materiale acquisito figurerebbero un computer, un telefono cellulare e altri strumenti elettronici in uso presso gli uffici dell’Azienda sanitaria.
Oltre al ruolo ricoperto all’interno dell’Asp, Asciutto siede in Consiglio comunale, dove è stato recentemente eletto nelle liste che sostengono il sindaco Federico Basile.
Le verifiche disposte dall’autorità giudiziaria non riguarderebbero esclusivamente il medico, ma coinvolgerebbero anche un dipendente amministrativo e altre persone, per un totale di circa otto soggetti interessati dagli accertamenti.
Secondo quanto emerso finora, le attività della Guardia di Finanza sarebbero finalizzate a verificare la regolarità delle procedure relative alle pratiche di riconoscimento dell’invalidità civile. Al momento gli approfondimenti investigativi risultano ancora in corso e sono diretti ad accertare l’eventuale presenza di irregolarità.
Nei giorni precedenti i finanzieri avevano già effettuato un accesso negli uffici dell’Asp di Palazzo Geraci per acquisire fascicoli e documentazione riferiti ai servizi destinati alle persone fragili e non autosufficienti. Il successivo prelievo di dispositivi elettronici rappresenta un ulteriore sviluppo delle indagini coordinate dalla Procura.
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