M5S Ars, De Luca: “No alle mancette per sagre e feste”

Il gruppo parlamentare del Movimento 5 Stelle all’Assemblea regionale siciliana ha presentato circa cento emendamenti alla manovra quater in discussione a Sala d’Ercole. Le proposte spaziano dal rafforzamento dei servizi sanitari al sostegno alle persone fragili e alla tutela ambientale. Tra gli interventi indicati figurano misure per ridurre le liste d’attesa di visite ed esami medici, il finanziamento delle comunità alloggio per disabili psichici, l’incremento dei fondi per l’assistenza igienico-personale e la comunicazione agli alunni con disabilità, oltre a progetti per l’abbattimento delle barriere architettoniche in edifici pubblici e spazi aperti al pubblico.

Il capogruppo Antonio De Luca ha sottolineato: “Il filo rosso che lega le nostre proposte è unico e robusto: dare ai siciliani quelle risposte che attendono e che il governo non riesce a dare per inaccettabile miopia o indifferenza”.

Il coordinatore regionale e vicepresidente dell’Ars, Nuccio Di Paola, ha aggiunto: “Grazie a noi dovremmo aver messo una pietra tombale sulla vergognosa pratica del maxiemendamento. D’ora in poi si dovrà procedere con emendamenti singoli e sottoscritti, così ogni deputato si assumerà la responsabilità di ciò che propone”.

Di Paola ha infine richiamato l’attenzione su un emendamento governativo che destina due milioni di euro, attraverso l’assessorato agli Enti locali, a feste e sagre: “È ora di dire basta”.

Tra le altre proposte figurano incentivi per l’installazione di pannelli fotovoltaici e auto elettriche, contributi per il recupero di immobili nei centri montani, la proroga di graduatorie concorsuali in ambito sanitario e interventi di riqualificazione ambientale, come la riserva orientata Fiume Ciane e saline di Siracusa.

