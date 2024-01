Tempo stabile in Sicilia: Domenica di sole e nubi sparse al mattino

Domenica, un campo di alte pressioni avvolge la Regione, garantendo un clima stabile e assolato in ogni sua parte. In particolare, lungo il litorale tirrenico, il litorale ionico e nelle zone interne, la giornata si presenta prevalentemente poco nuvolosa, con solo alcune nubi sparse al mattino. Sul litorale meridionale, i cieli rimarranno sereni o leggermente nuvolosi per l’intera giornata. Sull’Appennino, invece, ci saranno cieli molto nuvolosi o coperti, ma nel tardo pomeriggio si attendono ampi schiarimenti fino a cieli sereni o poco nuvolosi.

I venti saranno deboli provenienti dai quadranti sud-orientali, gradualmente in attenuazione e con rotazione verso i quadranti nord-orientali. Il termometro segnerà lo zero termico intorno ai 2.400 metri. Le condizioni marine varieranno dal Basso Tirreno, che sarà quasi calmo, al Canale, che si presenterà da mosso a poco mosso, mentre il Mare di Sicilia sarà mosso.

L’anticiclone si rinforzerà, garantendo una stabilità generale, ma con la possibilità di formazione di nubi basse e foschie locali. L’arrivo di correnti nord-orientali apporterà occasionali nuvole compatte, soprattutto con formazione di foschie nelle ore notturne e al mattino, specialmente lungo il versante tirrenico della Sicilia. Da segnalare il rischio di brevi piogge tra la notte e il mattino di domenica sulla bassa Calabria e sul Messinese.

A partire da lunedì, con il rafforzamento dell’anticiclone, si aprirà un periodo prolungato di tempo stabile e ampiamente soleggiato sulle Regioni circostanti, con una leggera tendenza all’aumento delle temperature.

