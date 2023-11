Inaugurata a Gioiosa Marea la terza “Open Air Library” per bambini

Oggi, la Pro Loco di Gioiosa Marea ha inaugurato l’apertura della terza “Open Air Library” nel Parco Giochi adiacente a Piazza Claudio Villa. Questa iniziativa, dedicata interamente ai bambini, ha suscitato entusiasmo tra un numeroso pubblico di giovani lettori e genitori.

Durante l’evento, i presenti hanno avuto l’opportunità di ascoltare le avvincenti storie e racconti narrati direttamente da Teodoro Cafarelli, rappresentante della Libreria Capitolo 18 di Patti. L’Amministrazione Comunale ha contribuito all’atmosfera accogliente offrendo un rinfresco ai piccoli ospiti.

La presidente della Pro Loco, Vitalba Bongiovì, ha annunciato il continuo impegno nel progetto, con la previsione di ulteriori installazioni di librerie all’aperto per i residenti e i visitatori. Durante l’evento, il Dott. Salvatore Salmeri, Vice Sindaco del Comune di Gioiosa Marea, ha sottolineato l’importanza della lettura per una crescita sana e per favorire la libertà di pensiero.

La piccola libreria all’aperto, che offre testi di letteratura infantile donati, è aperta a tutti con il semplice sistema “prendi, leggi e restituisci.”

Questo progetto promuove la lettura come strumento di conoscenza di sé stessi e del mondo, offrendo la possibilità di viaggiare attraverso le pagine del mondo reale e dell’immaginazione, permettendo ai lettori di vivere molte vite attraverso le parole.

In parole di Leonardo Sciascia, “Il libro è una cosa: lo si può mettere su un tavolo e guardarlo soltanto, ma se lo apri e leggi diventa un mondo.” Questo concetto guida l’approccio di questa iniziativa, che mira a ispirare la lettura e la scoperta attraverso la condivisione di storie.

© Riproduzione riservata.