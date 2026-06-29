Controlli velocità della Stradale su A18 e A20 dal 29 giugno al 5 luglio

La Polizia Stradale di Messina ha reso noto il calendario dei servizi di controllo della velocità programmati lungo la rete autostradale della provincia per il periodo compreso tra lunedì 29 giugno e domenica 5 luglio 2026. L’iniziativa rientra nelle attività di prevenzione finalizzate ad aumentare la sicurezza della circolazione e a ridurre il rischio di incidenti causati dal mancato rispetto dei limiti di velocità.

La diffusione preventiva delle tratte interessate dai controlli ha l’obiettivo di sensibilizzare gli automobilisti a mantenere una condotta di guida prudente e conforme alle norme del Codice della strada. La Polizia Stradale richiama infatti l’attenzione sull’importanza di adeguare costantemente la velocità alle condizioni della carreggiata e ai limiti previsti.

Nel corso della settimana, i dispositivi per il rilevamento della velocità saranno impiegati sulle autostrade A20 Messina-Palermo e A18 Messina-Catania, individuate tra le arterie maggiormente interessate da un elevato indice di incidentalità.

Secondo il programma predisposto, i controlli saranno effettuati nelle giornate del 29 e 30 giugno e del 3 e 4 luglio 2026. Le verifiche interesseranno, in modo alternato, entrambe le autostrade e saranno svolte in entrambi i sensi di marcia.

La Polizia Stradale ricorda che il rispetto dei limiti di velocità rappresenta uno dei principali strumenti di prevenzione degli incidenti e invita tutti gli utenti della strada ad adottare comportamenti responsabili durante gli spostamenti, contribuendo così a una maggiore sicurezza della circolazione sull’intera rete autostradale interessata dai controlli.

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