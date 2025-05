22° Torneo Tennis Rotary Open, finale combattuta tra Panthers e Warriors

La 22ª edizione del torneo Rotary Open, disputata sui campi in terra rossa del Circolo del Tennis Palermo, ha visto trionfare i Panthers guidati da Fabio Maggiore, che hanno superato per 3-2 gli Warriors capitanati da Nicola La Manna. La finale, caratterizzata da un’intensa competizione, ha visto la partecipazione di dieci atleti della squadra vincente: Fabio Maggiore, Garden Tabacchi, Francesco Briuccia, Riccardo Buscemi, Antonino Poma, Giacomo Marino, Osvaldo Macaluso, Roberto Bruno, Alessandra Spanu e Daniela Torregrossa.

L’evento, organizzato in forma di torneo a squadre con sorteggio elettronico, ha coinvolto complessivamente cento giocatori, di cui settanta uomini e trenta donne, tra soci Rotary e ospiti. La manifestazione, iniziata il 10 maggio, ha riunito rappresentanti di tutti i circoli tennistici palermitani, apprezzata per il forte spirito sportivo e l’impegno rotariano.

La gestione dell’evento è stata affidata ai soci Alfredo Gulì e Ciccio Avola, coadiuvati da una Commissione composta prevalentemente dai capitani delle squadre partecipanti. La cerimonia di premiazione si è svolta all’aperto presso la sede del Circolo di Viale del Fante, alla presenza del presidente del Rotary Club Palermo, Pierluigi Matta, insieme a numerose autorità rotariane tra cui i Past President Mariella Craparotta, Salvatore Varia, Fabio Di Lorenzo, Filippo Amoroso e Antonio Lo Bianco, il presidente Incoming Vito Rodolico, la vicepresidente Lorena Ruvituso e i soci Maria Rosaria Arcuri e James Lane.

Il ricavato, ottenuto dalle oltre cento quote di iscrizione versate dai partecipanti, è stato interamente devoluto alla Rotary Foundation, che ha reso noto l’impiego dei fondi per l’acquisto di dosi antipolio destinate alle popolazioni in stato di necessità.

