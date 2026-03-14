19enne arrestata a Catania con 2,7 chili di Marijuana tra auto e casa

Una giovane di 19 anni, originaria di Milano, è stata arrestata dalla Polizia di Stato a Catania con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti finalizzata allo spaccio. Nel corso dell’operazione gli agenti hanno sequestrato complessivamente circa 2,7 chilogrammi di marijuana, parte dei quali nascosti all’interno dell’autovettura della ragazza e parte nell’abitazione.

Il controllo è avvenuto in via IV Novembre, nel quartiere Nesima, dove una pattuglia della squadra volanti della Questura stava effettuando un posto di controllo. Alla vista dei lampeggianti, la giovane alla guida della propria auto avrebbe improvvisamente tentato di cambiare direzione per evitare il controllo, cercando di allontanarsi. La manovra ha attirato l’attenzione dei poliziotti, che hanno deciso di seguirla riuscendo a fermarla poco dopo in una strada vicina.

Durante la verifica dei documenti, gli agenti hanno percepito un forte odore riconducibile alla marijuana provenire dall’abitacolo del veicolo. La circostanza ha portato a un controllo più approfondito. Nel bagagliaio è stata trovata una borsa sportiva contenente circa 1,1 chilogrammi di marijuana e due panetti di hashish del peso complessivo di 210 grammi.

Successivamente gli accertamenti sono stati estesi all’abitazione della giovane, con il supporto di altre pattuglie dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico. All’interno dell’appartamento sono state individuate due buste contenenti circa 1,5 chilogrammi di marijuana e otto dosi della stessa sostanza per un peso complessivo di 52 grammi. Nel corso della perquisizione sono stati inoltre trovati tre bilancini di precisione.

La sostanza stupefacente è stata sequestrata e sarà distrutta su disposizione dell’Autorità giudiziaria. La diciannovenne è stata arrestata e condotta in carcere su disposizione del pubblico ministero di turno, in attesa dell’udienza di convalida davanti al giudice per le indagini preliminari. Resta ferma la presunzione di innocenza fino a eventuale condanna definitiva.

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