Trapani, donna trovata morta in casa dopo due mesi

Trovata morta in casa dopo due mesi: viveva da sola. Una triste scoperta quella di ieri in via dei Normanni a Trapani. I vicini di casa, allarmati dal cattivo odore che proveniva dall’appartamento della donna, hanno chiesto l’intervento della polizia. Una volta entrati nell’immobile, gli agenti hanno fatto la macabra scoperta del cadavere della 45enne.

La vittima viveva da sola e risulterebbe essere separata dal marito. Il decesso sarebbe avvenuto oltre due mesi fa. Secondo le prime informazioni fornite dal medico legale, la causa della morte sarebbe di natura naturale.

La notizia ha suscitato grande sgomento tra i vicini della donna, che l’avevano vista per l’ultima volta diversi mesi fa. La scoperta è stata resa possibile solo grazie all’allarme dei residenti del palazzo.

