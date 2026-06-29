Patti, trattore si ribalta e perde la vita il 61enne Santo Triolo

Un incidente sul lavoro in ambito agricolo è costato la vita a Santo Triolo, 61 anni, nel pomeriggio di ieri a Patti. L’episodio si è verificato all’interno di un terreno situato in contrada San Giovanni, dove l’uomo era impegnato nello svolgimento di alcune attività con il proprio trattore.

Per cause ricostruite dai militari intervenuti, il mezzo agricolo si è improvvisamente ribaltato, schiacciando il conducente. Nonostante le gravi lesioni riportate, il sessantunenne è riuscito a lanciare l’allarme, consentendo l’arrivo dei soccorsi.

Il personale sanitario ha trasferito l’uomo al pronto soccorso dell’ospedale “Barone Romeo” di Patti. Durante il ricovero, Santo Triolo ha potuto riferire ai carabinieri della Compagnia di Patti la dinamica dell’accaduto, fornendo una ricostruzione dell’incidente prima che le sue condizioni cliniche peggiorassero.

Le ferite riportate nel ribaltamento del trattore si sono tuttavia rivelate incompatibili con la sopravvivenza e l’uomo è deceduto poco dopo il ricovero.

Gli accertamenti eseguiti dai carabinieri hanno consentito di chiarire la dinamica dell’incidente, classificato come evento autonomo. È stato infatti accertato che il decesso è stato provocato dalle conseguenze dello schiacciamento subito durante il ribaltamento del mezzo agricolo che la vittima stava conducendo.

Definiti gli accertamenti di rito e non essendo emersi elementi tali da richiedere ulteriori approfondimenti investigativi, la salma è stata restituita ai familiari, ai quali è stato consentito procedere con l’organizzazione delle esequie.

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