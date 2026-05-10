Oltre mille persone alla Wings for Life World Run 2026 a Palermo

Oltre mille persone hanno preso parte sul lungomare di Palermo alla “Wings for Life World Run 2026”, iniziativa sportiva e benefica svolta in contemporanea in 191 Paesi e dedicata alla raccolta fondi per la ricerca sulle lesioni spinali. L’evento è stato inserito nel programma della decima edizione della Mondello Cup e ha trasformato il litorale cittadino in un punto di incontro tra sport, solidarietà e partecipazione collettiva.

La manifestazione è stata organizzata dalla Now Team con il sostegno di Red Bull e Mangia’s. Tra i momenti più significativi della giornata la presenza di Mauro Glorioso, il giovane palermitano rimasto tetraplegico dopo un episodio di bullismo avvenuto a Torino, accolto dagli applausi dei presenti lungo il percorso della corsa.

Alla partenza hanno partecipato anche il sindaco di Palermo Roberto Lagalla, l’assessore comunale allo Sport Alessandro Anello e rappresentanti di Red Bull Italia. Nel corso dell’evento Mauro Glorioso ha rivolto un messaggio ai partecipanti, soffermandosi sul valore della ricerca scientifica. “Chi oggi sceglie di correre, lo fa per chi non può farlo. Ogni passo porta la scienza un po’ più avanti”, ha dichiarato davanti al pubblico presente.

Nel suo intervento Glorioso ha inoltre ringraziato organizzatori, istituzioni e associazioni coinvolte nella manifestazione. “Voglio innanzitutto ringraziare tutti i partecipanti di oggi e, in particolare, gli organizzatori, il Comune di Palermo, la Fondazione Sicilia e l’associazione Progetto Legalità che ha permesso la partecipazione di tanti ragazzi. Siete davvero tantissimi e questo dimostra quanto affetto e vicinanza mi stia dando questa città”, ha affermato. Il giovane ha raccontato di essere appena rientrato da un centro di riabilitazione dove ha potuto sperimentare un nuovo dispositivo destinato alle persone con lesioni spinali, sottolineando che “tutto questo è possibile anche grazie a Wings for Life”.

Il sindaco Roberto Lagalla ha evidenziato il valore sociale dell’iniziativa. “Ritrovarsi tutti insieme, in un’atmosfera di sport e solidarietà, rappresenta un segnale importante per la città ed è un messaggio di speranza per tutti noi”, ha dichiarato, aggiungendo che Palermo continua a dimostrare capacità di partecipazione e attenzione verso iniziative legate all’inclusione.

Daniele Di Gregoli, presidente della Now Team e organizzatore dell’evento, ha ricordato come la Mondello Cup abbia registrato quasi 500 atleti impegnati in due giorni di gare, con presenze provenienti anche dall’estero. “Quest’anno la Mondello Cup è diventata un contenitore ancora più ampio, aprendosi alla Wings for Life, una manifestazione dal forte valore sociale e solidale”, ha spiegato.

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