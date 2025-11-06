Controlli cantiere a Tortorici, denunce e sanzioni per oltre 16mila euro

Proseguono le attività di controllo disposte dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Messina nell’ambito delle verifiche sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e sul contrasto al lavoro irregolare. Nei giorni scorsi, i militari della Compagnia di Sant’Agata di Militello, con il supporto del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Messina, hanno effettuato un accertamento presso un cantiere edile situato nel territorio di Tortorici.

Durante l’ispezione sono state riscontrate alcune violazioni riconducibili a carenze nelle misure di protezione a tutela degli operai. In particolare, secondo quanto riferito dai Carabinieri, non sarebbero state predisposte adeguate strutture atte a prevenire il rischio di cadute dall’alto. Ulteriori irregolarità riguarderebbero l’assenza di accorgimenti necessari per evitare ostacoli e intralci all’interno dell’area di lavoro, potenzialmente pregiudizievoli per la sicurezza complessiva del cantiere.

A seguito degli esiti della verifica, il titolare dell’impresa è stato segnalato all’Autorità giudiziaria competente. Le contestazioni hanno comportato anche l’irrogazione di sanzioni amministrative per un importo complessivo superiore a 16.000 euro. I controlli rientrano in un più ampio programma di monitoraggio volto alla tutela della salute dei lavoratori e alla regolarità delle condizioni occupazionali nei cantieri edili della provincia.

