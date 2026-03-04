📽 Frana sulla 113 a Gliaca di Piraino, l’appello dell’ing. Pippo Natoli

Un appello per la riapertura della strada statale 113 arriva dall’ingegnere Pippo Natoli, residente a Brolo. Natoli è il primo firmatario di una petizione indirizzata al primo dirigente dell’Anas Sicilia e trasmessa per conoscenza ai sindaci dei comuni di Gioiosa Marea, Piraino e Brolo.

L’iniziativa riguarda la chiusura del tratto della statale 113 in località Torre delle Ciavole, nel territorio comunale di Piraino, dove da diversi giorni la circolazione risulta interrotta a causa di un dissesto. Secondo quanto evidenziato nella richiesta, la soluzione per consentire almeno una riapertura parziale della viabilità sarebbe tecnicamente attuabile.

Natoli sottolinea inoltre la condizione complessiva dell’arteria nel segmento compreso tra la zona di Torre delle Ciavole, nel territorio di Piraino, e l’area di Villa Ridente, nel comune di Gioiosa Marea. In questo tratto vengono indicati diversi punti considerati particolarmente critici, tra cui Capo Schino, Calavà, Falconaro e la stessa Torre delle Ciavole.

Nel suo intervento l’ingegnere evidenzia la funzione strategica della strada per i centri costieri dell’area tirrenica messinese. L’arteria, infatti, rappresenta un collegamento essenziale per gli spostamenti quotidiani dei residenti, oltre che per i servizi di emergenza e per il trasporto di merci e materiali.

«È una strada indispensabile per le comunità locali e non si può rinunciare alla sua funzionalità», afferma Natoli. Secondo la proposta avanzata nella petizione, la riapertura potrebbe avvenire con una regolazione del traffico a senso unico alternato, accompagnata dall’installazione di elementi di protezione lungo la semicarreggiata interessata dal dissesto.

L’obiettivo dell’iniziativa è consentire il ripristino della circolazione ordinaria, mantenendo al contempo adeguati livelli di sicurezza. – Foto di Francesco Natoli.

