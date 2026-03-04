Attualità

📽 Frana sulla 113 a Gliaca di Piraino, l’appello dell’ing. Pippo Natoli

mercoledì 04.03.2026 - 13:36:10
Un appello per la riapertura della strada statale 113 arriva dall’ingegnere Pippo Natoli, residente a Brolo. Natoli è il primo firmatario di una petizione indirizzata al primo dirigente dell’Anas Sicilia e trasmessa per conoscenza ai sindaci dei comuni di Gioiosa Marea, Piraino e Brolo.

L’iniziativa riguarda la chiusura del tratto della statale 113 in località Torre delle Ciavole, nel territorio comunale di Piraino, dove da diversi giorni la circolazione risulta interrotta a causa di un dissesto. Secondo quanto evidenziato nella richiesta, la soluzione per consentire almeno una riapertura parziale della viabilità sarebbe tecnicamente attuabile.

Frana a Gliaca di Piraino - Torre delle Ciavole

Natoli sottolinea inoltre la condizione complessiva dell’arteria nel segmento compreso tra la zona di Torre delle Ciavole, nel territorio di Piraino, e l’area di Villa Ridente, nel comune di Gioiosa Marea. In questo tratto vengono indicati diversi punti considerati particolarmente critici, tra cui Capo Schino, Calavà, Falconaro e la stessa Torre delle Ciavole.

Nel suo intervento l’ingegnere evidenzia la funzione strategica della strada per i centri costieri dell’area tirrenica messinese. L’arteria, infatti, rappresenta un collegamento essenziale per gli spostamenti quotidiani dei residenti, oltre che per i servizi di emergenza e per il trasporto di merci e materiali.

«È una strada indispensabile per le comunità locali e non si può rinunciare alla sua funzionalità», afferma Natoli. Secondo la proposta avanzata nella petizione, la riapertura potrebbe avvenire con una regolazione del traffico a senso unico alternato, accompagnata dall’installazione di elementi di protezione lungo la semicarreggiata interessata dal dissesto.

L’obiettivo dell’iniziativa è consentire il ripristino della circolazione ordinaria, mantenendo al contempo adeguati livelli di sicurezza. – Foto di Francesco Natoli.

