Incidente sulla Statale 113 tra Brolo e Ponte Naso, due donne ferite

Un incidente stradale di rilevante entità si è verificato nella serata di oggi lungo la strada statale 113, nel tratto compreso tra Brolo e Ponte Naso, nei pressi del centro commerciale La Filanda. Il sinistro è avvenuto intorno alle ore 19 e ha coinvolto due autovetture, una Renault Clio e una Citroen C5, per motivi attualmente al vaglio dei Carabinieri.

Secondo una prima ricostruzione, l’impatto tra i due veicoli ha innescato una carambola che sembrerebbe abbia interessato anche un terzo mezzo. Nel violento scontro due donne sono rimaste ferite e sono state soccorse dal personale sanitario intervenuto sul posto.

Una delle ferite è stata trasferita all’ospedale di Sant’Agata di Militello, mentre l’altra è stata condotta al presidio ospedaliero di Patti per ulteriori accertamenti. Le loro condizioni non sono state al momento rese note.

L’incidente ha avuto ripercussioni significative sulla viabilità, con lunghe code che si sono formate in entrambe le direzioni di marcia. Sul luogo del sinistro sono intervenuti i Carabinieri della sezione Radiomobile di Sant’Agata di Militello, impegnati nei rilievi e nella gestione del traffico.

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