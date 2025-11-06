Rinnovo contrattuale per i farmacisti, la posizione del Codacons

Il Codacons ha manifestato il proprio sostegno ai farmacisti dipendenti delle farmacie private, impegnati nella richiesta di un rinnovo contrattuale che riconosca il valore professionale e il ruolo sanitario svolto nella rete territoriale. L’associazione sottolinea come, negli ultimi anni, l’offerta dei servizi in farmacia si sia ampliata, includendo prestazioni quali Holter cardiaci, elettrocardiogrammi, vaccinazioni, tamponi e attività di diagnostica di prima istanza. Tale evoluzione ha incrementato le responsabilità e le competenze richieste ai farmacisti, mentre il trattamento economico è rimasto sostanzialmente invariato.

Il Segretario Nazionale del Codacons, Francesco Tanasi, ha evidenziato che “i farmacisti rappresentano un presidio essenziale del Servizio Sanitario Nazionale. Ogni giorno garantiscono assistenza, consulenza e tutela della salute dei cittadini”. Tanasi ha sottolineato la necessità di superare l’attuale contratto di tipo commerciale, ritenuto non più adeguato rispetto al ruolo svolto, affermando che “è giunto il momento di riconoscere loro lo status di professionisti sanitari a pieno titolo, come medici e infermieri, attraverso un nuovo contratto del comparto sanitario”.

Il Codacons sostiene pertanto le richieste dei lavoratori, che includono un adeguamento salariale in linea con l’inflazione e il riconoscimento formale delle funzioni sanitarie. L’associazione evidenzia inoltre l’importanza di mantenere la continuità dei servizi a favore della popolazione e una corretta informazione qualora si verificassero mobilitazioni.

“Siamo pronti a sostenere tutte le iniziative volte al pieno riconoscimento del valore sanitario e sociale dei farmacisti italiani”, ha concluso Tanasi.

