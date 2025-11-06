L’ing. Scaffidi Argentina in servizio all’Ufficio Tecnico di Gioiosa Marea

L’ingegnere Francesco Scaffidi Argentina assumerà, dalla prossima settimana, l’incarico presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Gioiosa Marea. La firma del contratto, a tempo pieno, è avvenuta nei giorni scorsi alla presenza del sindaco Giusi La Galia, della segretaria comunale Carmela Caliò e del responsabile del settore amministrativo e degli affari generali Giuseppe Cambria. L’ente ha annunciato l’imminente ingresso del professionista all’interno della struttura tecnica comunale.

Scaffidi Argentina è risultato tra i vincitori del concorso RIPAM Coesione, promosso dal Dipartimento per le Politiche di Coesione per la selezione di 2.200 unità da destinare agli enti pubblici nelle regioni del Mezzogiorno. L’assunzione rientra nella categoria delle posizioni finanziate con risorse esterne, non incidendo dunque sulla dotazione economica del bilancio comunale. Tale formula, definita “eterofinanziata”, consente agli enti locali di integrare le proprie competenze interne senza sostenere costi aggiuntivi diretti.

Il sindaco Giusi La Galia ha sottolineato la regolarità dell’iter procedurale: «La firma del contratto conclude un percorso avviato nei mesi scorsi e consente di rafforzare l’area tecnica comunale». La segretaria comunale Carmela Caliò ha evidenziato gli aspetti amministrativi dell’operazione, mentre il responsabile amministrativo Giuseppe Cambria ha curato gli adempimenti relativi alla formalizzazione dell’incarico.

L’arrivo del nuovo ingegnere costituisce un inserimento strutturale nell’organico tecnico dell’ente, inserimento previsto dal bando e destinato a essere operativo a partire dall’effettiva presa di servizio.

👁 Articolo letto 504 volte.© 2025 Riproduzione Riservata.